Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kentin bazı bölgelerinde ise yağmur etkili oldu.

–Kahramanmaraş genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle kentin düşük rakımlı yerlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

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