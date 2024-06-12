Kahramanmaraş'ta 515 çocuğun elbise ve ayakkabı ihtiyacı giderildi

Kahramanmaraş'ta, Umut Elleri Derneği gönüllüleri, "Bayram Sevinci" projesiyle 515 ihtiyaç sahibi çocuğa ayakkabı ve elbise aldı.

Gönüllüler, hayırseverlerden aldıkları destekle Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yardım etme kararı aldı.

Topladıkları bağışla 515 çocuğu kentteki bir alışveriş merkezine götüren gönüllüler, çocuklarla hem eğlendi hem de alışveriş yaptı.

Umut Elleri Derneği Başkanı Büşra Şen Çiftaslan, AA muhabirine, bayram öncesinde çocukları mutlu edebilmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.