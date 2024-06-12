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        Kahramanmaraş'ta 515 çocuğun elbise ve ayakkabı ihtiyacı giderildi

        Kahramanmaraş'ta, Umut Elleri Derneği gönüllüleri, "Bayram Sevinci" projesiyle 515 ihtiyaç sahibi çocuğa ayakkabı ve elbise aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:45
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        Kahramanmaraş'ta 515 çocuğun elbise ve ayakkabı ihtiyacı giderildi
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        Kahramanmaraş'ta, Umut Elleri Derneği gönüllüleri, "Bayram Sevinci" projesiyle 515 ihtiyaç sahibi çocuğa ayakkabı ve elbise aldı.

        Gönüllüler, hayırseverlerden aldıkları destekle Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara yardım etme kararı aldı.

        Topladıkları bağışla 515 çocuğu kentteki bir alışveriş merkezine götüren gönüllüler, çocuklarla hem eğlendi hem de alışveriş yaptı.

        Umut Elleri Derneği Başkanı Büşra Şen Çiftaslan, AA muhabirine, bayram öncesinde çocukları mutlu edebilmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Amaçlarının bütün çocuklara ulabilmek olduğunu ifade eden Çiftaslan, şöyle konuştu:

        "Dernek olarak 2017'den bu yana sosyal yardımlaşma alanında faaliyetlerimiz oluyor. Daha çok ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde "Bayram Sevinci" projemiz kapsamında çocuklarımızı mutlu etmek için bağışçılarımızın desteklerini kullanıyoruz. Bu projenin ikincisini gerçekleştiriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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