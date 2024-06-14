Kahramanmaraş'ta belediye Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları 4 gün ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi adına gereken tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Hayvan Borsası'nda yaklaşık 400 esnafın faaliyet gösterdiğini aktaran Görgel, alana geliş gidişler için ücretsiz servis koyduklarını, yönlendirme ve ikram noktaları oluşturduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kent merkezimiz ve 11 ilçemizde yaklaşık 600 personelimizle cadde ve meydanlarda, şehitlik ve mezarlıklarımızda temizlik çalışması yapıldı. Mezarlıklarımızda ikram noktaları oluşturuldu. Tüm ekiplerimiz halkımızın herhangi bir sorun yaşamaması için teyakkuzda olacak. İlave olarak şehir genelinde camilerde ve toplu kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları da yapıldı." Kurban kesiminin ardından görev alacak ekiplerin hazır olduğuna da değinen Görgel, vatandaşlardan hayvan atıkları konusunda hassasiyet beklediğini aktardı.