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        Kahramanmaraş'ta belediye Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

        Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları 4 gün ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:55
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        Kahramanmaraş'ta belediye Kurban Bayramı'nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
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        Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları 4 gün ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi adına gereken tüm önlemlerin alındığını söyledi.

        Hayvan Borsası'nda yaklaşık 400 esnafın faaliyet gösterdiğini aktaran Görgel, alana geliş gidişler için ücretsiz servis koyduklarını, yönlendirme ve ikram noktaları oluşturduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kent merkezimiz ve 11 ilçemizde yaklaşık 600 personelimizle cadde ve meydanlarda, şehitlik ve mezarlıklarımızda temizlik çalışması yapıldı. Mezarlıklarımızda ikram noktaları oluşturuldu. Tüm ekiplerimiz halkımızın herhangi bir sorun yaşamaması için teyakkuzda olacak. İlave olarak şehir genelinde camilerde ve toplu kullanım alanlarında ilaçlama çalışmaları da yapıldı."

        Kurban kesiminin ardından görev alacak ekiplerin hazır olduğuna da değinen Görgel, vatandaşlardan hayvan atıkları konusunda hassasiyet beklediğini aktardı.

        Görgel, kent genelinde 200'ün üzerinde araçla bayram süresince ücretsiz toplu taşıma hizmeti verileceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Yerel esnafımıza destek sağlamak için vadesi gelmemiş alacaklarını gününden önce ödüyoruz. Bugün itibarıyla ödemelerimiz tamamlanmış olacak. Tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli işler diliyorum. İhtiyaç sahipleri için "Dermankart" uygulamamız var. Bayram öncesi toplam 20 milyon lira destek ödememizi hesaplarına yatırdık. Evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın gerek kişisel bakımları gerekse evlerinin temizliği ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Yine sıcak yemekleri de bayram süresince ekiplerimiz tarafından ulaştırılmaya devam edecek. İşçilerimize bayram ikramiyesi noktasında da bir sözümüz vardı. Tüm işçilerimize 6 bin TL bayram ikramiyelerini de yatırdık. Hayırlı uğurlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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