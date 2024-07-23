"Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı" 9-31 Ağustos'ta düzenlenecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı"nı yeniden hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAFUM Atatürk Parkı'nda 9-31 Ağustos'ta düzenlenecek olan fuarda yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme - içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri vatandaşlarla buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuar hazırlıklarının hızla sürdüğünü belirterek, 20 yıl aranın ardından yeniden fuarın yapılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.