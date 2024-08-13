Kahramanmaraş'ta "Yalnız Değilsin Kahramanmaraş" konseri düzenlendi

Konsere, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık ile MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de katıldı.

Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

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