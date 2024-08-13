Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "Yalnız Değilsin Kahramanmaraş" konseri düzenlendi

        Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Kahramanmaraş" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:00 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "Yalnız Değilsin Kahramanmaraş" konseri düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Kahramanmaraş" konseri düzenlendi.

        EXPO 2023 Amfi Tiyatrodaki konserde, şarkıcı Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı.

        Vatandaşlar da şarkılara eşlik ederek Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

        Konsere, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Karamık ile MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı!
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Bakan Fidan'dan kritik görüşmeler
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Dışişleri'nden Mescid-i Aksa baskını açıklaması
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Eskişehir'deki bıçaklı dehşet: 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki saldırgan tutuklandı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        13 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Kaçak sünnet hayatını kararttı: Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Rabiot'nun menajeri konuştu!
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi

        Benzer Haberler

        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nin bilirkişi heyeti davadan çek...
        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'nin bilirkişi heyeti davadan çek...
        Depremlerin merkez üssünde 4 konteyner kent tahliye edildi
        Depremlerin merkez üssünde 4 konteyner kent tahliye edildi
        Arkadaşlarıyla gölette yüzerken bir anda kayboldu
        Arkadaşlarıyla gölette yüzerken bir anda kayboldu
        Kahramanmaraş'ta baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı
        Kahramanmaraş'ta baraja giren kişinin cesedine ulaşıldı
        Kahramanmaraş'ta baraja giren kişi kayboldu
        Kahramanmaraş'ta baraja giren kişi kayboldu
        44 kişin öldüğü site davasında 2 kişinin tahliyesinde etkili olan raporu ha...
        44 kişin öldüğü site davasında 2 kişinin tahliyesinde etkili olan raporu ha...