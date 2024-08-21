Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları için eğlence programı düzenlendi

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora iş birliğinde, şehit ve gazi çocukları için eğlence parkında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:02 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta şehit ve gazi çocukları için eğlence programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora iş birliğinde, şehit ve gazi çocukları için eğlence parkında etkinlik düzenlendi.

        Onikişubat ilçesindeki EXPO 2023 eğlence alanında düzenlenen etkinlikte çocuklar, parkta bulunan oyun aletleriyle oynayarak neşeli bir gün geçirdi.

        MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, gazetecilere, şehit ve gazi çocuklarının çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

        Satıcı, şehitlerin emanetleri kıymetli yavrularının güzel bir gün geçirmesi için bir araya geldiklerini belirterek, "Bu organizasyona MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ev sahipliği yapıyor. Bizlere bu imkanı sağladıkları için derneğimize ve eğlence parkımızın yetkililerine teşekkür ediyoruz." dedi.

        Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli de etkinliğe katılan 105 çocuğun keyifli bir gün geçirdiğini belirterek, destekleri bulunanlara teşekkür etti.

        İşletme sahibi Mesut Şahinkanat ise vatan savunmasında şehit olanların emanetlerine sahip çıktıklarını anlatarak, "Onlara güzel bir gün sağlayıp, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere." diye konuştu.

        Etkinlikte, 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda şehit olan Astsubay Mehmet Uygun'un 9 yaşına giren oğlu Mehmet Eymen Uygun'a doğum günü sürprizi yapılarak, pasta kesildi ve hediye verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kızılcahamam'da bir köy tahliye edildi!
        Kızılcahamam'da bir köy tahliye edildi!
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        17 yaşında, ehliyetsiz, ölüme yol açtı, serbest kaldı!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteri
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Yayla evi kundaklandı: Yangında çift ile kuzenleri öldü, 3 kişi gözaltına alındı
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında enkaz altında kalan operatör yaralı kurtar...
        Kahramanmaraş'ta yıkım sırasında enkaz altında kalan operatör yaralı kurtar...
        Rusya'dan Kahramanmaraş'a gelin gelen Arina için yöresel düğün yapıldı
        Rusya'dan Kahramanmaraş'a gelin gelen Arina için yöresel düğün yapıldı
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un bilirkişi heyeti davadan çekildi
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un bilirkişi heyeti davadan çekildi
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar yıkılıyor
        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binalar yıkılıyor
        Kahramanmaraş'ta plastik boruya kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Kahramanmaraş'ta plastik boruya kafası sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
        Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nı 10 günde 400 bin kiş...
        Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nı 10 günde 400 bin kiş...