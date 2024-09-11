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        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:17
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        Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle duruşmaya katıldı.

        Sanık Ahmet Kara, Güvenç Apartmanının deprem gecesi onlarca binayla birlikte yıkıldığını ve birçok akrabasını da bu apartmanda kaybettiğini söyledi.

        - "Vefat eden vatandaşlarımızın sorumlusu ben değilim"

        Binanın yıkılma nedeninin zeminden kaynaklandığını savunan Kara, "Depremin büyüklüğü, süresi, yönetmelik eksiklikleri, binada yapılan ruhsatsız ve izinsiz tadilatlar, geçmişte bölgede tespit edilen deprem risklerine karşı vatandaşların ilgili kurumlarca uyarılmaması, hem yıkılan binaların sayısını artırmış hem de can kayıplarını artırmıştır. Depremde binaların yıkılması, yapım hatalarından değil, ilgili kurumların ihmal zincirinden kaynaklanmaktadır. Bugün bile bu ihmal zinciri maalesef devam etmektedir. Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı, deprem nedeniyle yıkılan Güvenç Apartmanı'nda vefat eden vatandaşlarımızın sorumlusu ben değilim, sorumlular, yüksek katlı binalara izin verenlerdir. Bu nedenle affımı ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Diğer duruşmalara katılmayıp bu duruşmada dinlenen bazı müştekiler de sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

        Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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