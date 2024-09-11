Depremde 96 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'na ilişkin davanın görülmesine devam edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nda 96 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 1 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Başka dosyadan tutuklu sanık Ahmet Kara bulunduğu cezaevinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle duruşmaya katıldı.

Sanık Ahmet Kara, Güvenç Apartmanının deprem gecesi onlarca binayla birlikte yıkıldığını ve birçok akrabasını da bu apartmanda kaybettiğini söyledi.

- "Vefat eden vatandaşlarımızın sorumlusu ben değilim" Binanın yıkılma nedeninin zeminden kaynaklandığını savunan Kara, "Depremin büyüklüğü, süresi, yönetmelik eksiklikleri, binada yapılan ruhsatsız ve izinsiz tadilatlar, geçmişte bölgede tespit edilen deprem risklerine karşı vatandaşların ilgili kurumlarca uyarılmaması, hem yıkılan binaların sayısını artırmış hem de can kayıplarını artırmıştır. Depremde binaların yıkılması, yapım hatalarından değil, ilgili kurumların ihmal zincirinden kaynaklanmaktadır. Bugün bile bu ihmal zinciri maalesef devam etmektedir. Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı, deprem nedeniyle yıkılan Güvenç Apartmanı'nda vefat eden vatandaşlarımızın sorumlusu ben değilim, sorumlular, yüksek katlı binalara izin verenlerdir. Bu nedenle affımı ve beraatımı talep ediyorum." ifadelerini kullandı.