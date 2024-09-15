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        Kahramanmaraş'ta gölete giren kişi boğuldu

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 18:50 Güncelleme: 15.09.2024 - 18:55
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        Kahramanmaraş'ta gölete giren kişi boğuldu
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gölete giren yabancı uyruklu kişi boğuldu.

        Yakınlarıyla Suçatı Mahallesi'ndeki Suçatı Göleti'nin kıyısına pikniğe giden 29 yaşındaki Ahmet Akrağ suya girdi.

        Akrağ'ın gözden kaybolduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli dalgıçlar, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçların çalışmasıyla göletten çıkarılan Akrağ'a sağlık ekipleri müdahale etti.

        Hayatını kaybettiği belirlenen Akrağ'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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