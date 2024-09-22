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        Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban öldü

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 22.09.2024 - 18:54
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        Kahramanmaraş'ta yıldırım isabet eden çoban öldü
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayvan otlatan çoban, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Malik Ejder Mahallesi’nde hayvanlarını otlatan 68 yaşındaki Ahmet Gizir'e yıldırım isabet etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Gizir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Gizir'in cansız bedeni, olay yeri incelemesi ve cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Öte yandan yıldırımdan etkilenen 3 keçi telef oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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