Kahramanmaraş'ta bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı

Kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen N.Y'nin Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu aldığı dile getirilen açıklamada, "N.Y, kendisini darbettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G'den şikayetçi olmuştur. Darbeden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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