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        Kahramanmaraş'ta bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ta bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 2 kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:56
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        Kahramanmaraş'ta bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı
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        Kahramanmaraş'ta bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 2 kadın yakalandı.

        Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Andırın ilçesinde N.Y'nin darbedilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden videonun paylaşıldığı belirtildi.

        Kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen N.Y'nin Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu aldığı dile getirilen açıklamada, "N.Y, kendisini darbettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G'den şikayetçi olmuştur. Darbeden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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