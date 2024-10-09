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        Kahramanmaraş'ta eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:31 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:31
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        Kahramanmaraş'ta eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, boşanma aşamasındaki Dilber K. ile Vedat K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat K, Dilber K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dilber K, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli Vedat K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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