Kahramanmaraş'ta Afetler ve Korunma Bilinci Semineri düzenlendi

Seminerin ardından öğrenci ve ekipler, farkındalık yürüyüşü yaptı.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezince Umut Konteyner Kentte öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde, afetlere karşı bireysel ve toplumsal hazırlığın önemi, afet çantası oluşturmanın gerekliliği ve güvenli bir yaşam için alınması gereken önlem hakkında bilgi verildi.

Kahramanmaraş'ta, 13 Ekim Uluslararası Afet Risk Azaltma Günü dolayısıyla öğrencilere Afetler ve Korunma Bilinci Semineri düzenledi.

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