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        Kahramanmaraş'ta Afetler ve Korunma Bilinci Semineri düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta, 13 Ekim Uluslararası Afet Risk Azaltma Günü dolayısıyla öğrencilere Afetler ve Korunma Bilinci Semineri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:32
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        Kahramanmaraş'ta Afetler ve Korunma Bilinci Semineri düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta, 13 Ekim Uluslararası Afet Risk Azaltma Günü dolayısıyla öğrencilere Afetler ve Korunma Bilinci Semineri düzenledi.

        Türk Kızılay Kahramanmaraş Toplumsal Hizmet Merkezince Umut Konteyner Kentte öğrencilere yönelik düzenlenen seminerde, afetlere karşı bireysel ve toplumsal hazırlığın önemi, afet çantası oluşturmanın gerekliliği ve güvenli bir yaşam için alınması gereken önlem hakkında bilgi verildi.

        Seminerin ardından öğrenci ve ekipler, farkındalık yürüyüşü yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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