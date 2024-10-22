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        Kahramanmaraş'ta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ta tırda yapılan aramada 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 00:59 Güncelleme: 22.10.2024 - 01:05
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        Kahramanmaraş'ta 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ta tırda yapılan aramada 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İ.T. idaresindeki tır, bir süre takip edildikten sonra kent girişinde durduruldu.

        Araçtaki aramalarda, 49 kilo 100 gram skunk, 900 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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