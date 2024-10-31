Kahramanmaraş'ta direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
E.K'nin kullandığı 46 ACE 046 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Akbaş Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Oğuzhan Polat (16), M.E.P, K.D. ve Y.E.P. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Polat yaşamını yitirdi.
Polat'ın cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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