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        Kahramanmaraş'ta yabani keçiler görüntülendi

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, yabani keçiler görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:17 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:24
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        Kahramanmaraş'ta yabani keçiler görüntülendi
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        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, yabani keçiler görüntülendi.

        Bölgedeki dağ ve ormanlarda yaşamlarını sürdüren ve koruma altında olan yabani keçiler, Çağlayancerit-Gölbaşı kara yolunun kenarına kadar indi.

        Sürü halinde yavrularıyla gezinen yabani keçiler, bir süre otlandıktan sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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