Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar yıkılıyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Kentte yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde sürüyor.
Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı ağır hasarlı apartmanın yıkımına başlandı.
Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.
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