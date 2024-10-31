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        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar yıkılıyor

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 15:51 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:38
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        Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasarlı binalar yıkılıyor
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        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

        Kentte yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar, merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde sürüyor.

        Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki 5 katlı ağır hasarlı apartmanın yıkımına başlandı.

        Ekiplerin çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. Çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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