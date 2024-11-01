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        Kahramanmaraş'ta akşam polikliniği uygulaması başlatıldı

        "Asrın felaketi" olarak değerlendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta mesai saatlerinde hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle akşam polikliniği uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 19:14 Güncelleme: 01.11.2024 - 19:20
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        Kahramanmaraş'ta akşam polikliniği uygulaması başlatıldı
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        "Asrın felaketi" olarak değerlendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta mesai saatlerinde hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle akşam polikliniği uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kentte gün içinde hizmet veren hastanelerin acil servislerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için akşam polikliniklerinin hizmet vermeye başladığı belirtildi.

        Uygulamanın sağlık hizmetine daha hızlı ulaşılması amacıyla hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, "Akşam saatlerinde sağlık hizmetine daha hızlı ulaşılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğümüzce açılan akşam poliklinikleri hizmet vermeye başlamıştır. Akşam polikliniklerimiz Dulkadiroğlu ilçemizde Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında, Onikişubat ilçemizde ise eski Eğitim Sağlık Ocağı binasında 17.00-24.00 saatleri arasında yeşil alan diye tabir edilen acil dışındaki hastalara hizmet vermeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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