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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin ölümüne ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürülerek cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 13:02
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan kız kardeşlerin ölümüne ilişkin 2 zanlı tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürülerek cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu olan ve Gülcan ismiyle bilinen kardeşi Fatma Alıç'ın 2005'te kaybolmasının ardından yapılan çalışmayla cesetlerinin dün Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesinde gömülü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

        Gazetecilerin hastane girişinde "Pişman mısınız?" sorusuna şüphelilerden M.D, "Pişmanım, alkolün etkisiyle yaptım. Bugüne kadar korktuğum için teslim olmadım. İkisini de ben öldürdüm" cevabını verdi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. ve M.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, B.Y'nin imam nikahıyla birlikte yaşadığı Y.K'ye ev hapsi verildi, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmış, kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapılmış, kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuştu.

        Polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla ilk etapta B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D'yi, ardından B.Y'nin birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.Y'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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