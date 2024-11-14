Kahramanmaraş'ta iki minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İ.T. idaresindeki 46 PA 490 plakalı minibüs Doğu Çevre Yolu'nda M.T. idaresindeki 46 AIU 771 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 46 AIU 771 minibüste yolcu konumunda bulunan Ö.T. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kolundan yaralanan M.T'ye ambulansta müdahalede bulundu.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, minibüslerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
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