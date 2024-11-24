Kahramanmaraş'ta öğretmenlere yönelik voleybol turnuvası yapıldı

Bir hafta süren turnuvada Çağlayancerit Ortaokulu şampiyon oldu.

Çağlayancerit Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya 10 takım katıldı.

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