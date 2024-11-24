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        Kahramanmaraş'ta öğretmenlere yönelik voleybol turnuvası yapıldı

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:13
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        Kahramanmaraş'ta öğretmenlere yönelik voleybol turnuvası yapıldı
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        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında voleybol turnuvası düzenlendi.

        Çağlayancerit Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuvaya 10 takım katıldı.

        Bir hafta süren turnuvada Çağlayancerit Ortaokulu şampiyon oldu.

        Şampiyon takıma madalya ve kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk verdi.​​​​​​​​​​​​​​

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