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        Kahramanmaraş'ta ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:53
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        Kahramanmaraş'ta ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tüplü ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı.

        Hasan G. ve eşi Hatice G'den haber alamayan yakınları, çiftin Küçüktatlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Çifti hareketsiz halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hatice G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Hasan G, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Hatice G'nin cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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