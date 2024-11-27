Kahramanmaraş'ta bir kadının "yorgun mermi" sonucu ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

Yapılan incelemelerde, genç kadının vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin G.T'nin (28) silahına ait olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olay yeri yakınındaki düğünde havaya ateş ettikleri tespit edilen G.T, A.A, F.Ç, E.B, H.Ç, ve N.Ç'nin ikametlerinde arama yapıldı.

Çiçek Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki Kevser Bozkurt, 8 Ağustos 2024'te evinin önünde oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kadının "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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