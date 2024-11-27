Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta bir kadının "yorgun mermi" sonucu ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kadının "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:36 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta bir kadının "yorgun mermi" sonucu ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir kadının "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Çiçek Mahallesi'nde ikamet eden 28 yaşındaki Kevser Bozkurt, 8 Ağustos 2024'te evinin önünde oturduğu sırada başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

        Konuyla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olay yeri yakınındaki düğünde havaya ateş ettikleri tespit edilen G.T, A.A, F.Ç, E.B, H.Ç, ve N.Ç'nin ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramada ele geçirilen 6 tabanca ve bölgede bulunan boş kovanlar balistik incelemeye alındı.

        Yapılan incelemelerde, genç kadının vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin G.T'nin (28) silahına ait olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen G.T. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı: Akıl sağlığı yerinde çıktı
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaney...
        Kahramanmaraş'ta ısıtıcıdan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi hastaney...
        9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı sürüyor
        9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı sürüyor
        Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Kahramanmaraş'ın 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
        Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açı...
        Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolu ulaşıma açı...
        Kar yağışı nedeniyle kapanan Göksun-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
        Kar yağışı nedeniyle kapanan Göksun-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
        Milli mücadele kahramanı Sütçü İmam, KSÜ'de anıldı
        Milli mücadele kahramanı Sütçü İmam, KSÜ'de anıldı