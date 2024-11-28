Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠ paylaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 10.12'de 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin derinliği 7,1 kilometre olarak belirlendi.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göksun ilçemizde 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. " ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        Trump Zuckerberg ile görüştü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
        Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
        115 kişinin öldüğü sitenin davasında sanıklar bankaları suçladı
        115 kişinin öldüğü sitenin davasında sanıklar bankaları suçladı
        Depremde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokla ilgili davanın görülmesi...
        Depremde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokla ilgili davanın görülmesi...
        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaral...
        Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaral...
        Kevser'in ölümüne neden olan maganda yakalanıp, tutuklandı
        Kevser'in ölümüne neden olan maganda yakalanıp, tutuklandı
        Isıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
        Isıtıcıdan sızan gazdan zehirlenerek öldü, eşi hastaneye kaldırıldı