Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı yapıldı

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, 11 araç 80 personel ile 6 ambulans ekibinin yer aldığı tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyledi.

Polis ve jandarma ekipleri, hasarlı olması nedeniyle yıkılan 3 apartmanın enkazının çevrelerinde güvenlik önlemi alırken enkazda dinleme yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de yardımlarıyla 210 depremzedenin yerini tespit etti.

Senaryo gereği 6,5 büyüklüğündeki deprem ihbarını alan AFAD ve UMKE ekipleri, hızlı bir şekilde enkaz alanlarına ulaştı.

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