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        Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş'ta 62 yetim çocuğu sevindirdi

        Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kahramanmaraş'ta "Kış Bayramı Projesi" kapsamında 62 yetim çocuğa kıyafet desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:58 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:21
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        Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş'ta 62 yetim çocuğu sevindirdi
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        Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kahramanmaraş'ta "Kış Bayramı Projesi" kapsamında 62 yetim çocuğa kıyafet desteğinde bulunuldu.

        Kentte bir alışveriş merkezindeki mağazada bir araya gelen TDV yetkilileri ve gönüllüleri, burada kışlık kıyafetleri isteklerine göre seçen çocuklara yardımcı oldu.

        İl Müftü Yardımcısı Songül Haktan, gazetecilere, yetimleri giydirip yüzlerini güldürmek için bir araya geldiklerini söyledi.

        TDV tarafından hayata geçirilen "Kış Bayramı Projesi" kapsamında 20 ilde 1500 yetim çocuğa ulaşıldığını anlatan Haktan, şöyle konuştu:

        "Türkiye Diyanet Vakfının 'Kış Bayramı Projesi' ve Müftülüğümüzün 'Unutursan Yetim Kalır' projemiz kapsamında 62 yetimimizin kışlık ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi de yetim çocuklarımızla müftülük hizmet binamızda bir araya geldik ve onlar için ufak konser etkinliği oldu. Gönüllülerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla bu tarz etkinlerimizi her zaman devam ettireceğiz. Yetimlerimizin yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve yetim çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için gayretimiz devam edecek."

        Kıyafet dağıtım etkinliğinin ardından rap sanatçısı Resul Aydemir, yetim çocuklara bazı parçalarını seslendirdi.

        Aydemir, çocuklara "Süpermen ve Spiderman" gibi yabancı karakterler yerine Seyit Onbaşı, Fatih Sultan Mehmet, Harezmi, İbn-i Sina ve El Cezeri gibi kahramanları örnek almalarını tavsiye etti.

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