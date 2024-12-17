Türkiye Diyanet Vakfı, Kahramanmaraş'ta 62 yetim çocuğu sevindirdi

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kahramanmaraş'ta "Kış Bayramı Projesi" kapsamında 62 yetim çocuğa kıyafet desteğinde bulunuldu.

Kentte bir alışveriş merkezindeki mağazada bir araya gelen TDV yetkilileri ve gönüllüleri, burada kışlık kıyafetleri isteklerine göre seçen çocuklara yardımcı oldu.

İl Müftü Yardımcısı Songül Haktan, gazetecilere, yetimleri giydirip yüzlerini güldürmek için bir araya geldiklerini söyledi.

TDV tarafından hayata geçirilen "Kış Bayramı Projesi" kapsamında 20 ilde 1500 yetim çocuğa ulaşıldığını anlatan Haktan, şöyle konuştu: "Türkiye Diyanet Vakfının 'Kış Bayramı Projesi' ve Müftülüğümüzün 'Unutursan Yetim Kalır' projemiz kapsamında 62 yetimimizin kışlık ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi de yetim çocuklarımızla müftülük hizmet binamızda bir araya geldik ve onlar için ufak konser etkinliği oldu. Gönüllülerimiz, kadın ve gençlik kollarımızla bu tarz etkinlerimizi her zaman devam ettireceğiz. Yetimlerimizin yüzlerini güldürmeye çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve yetim çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için gayretimiz devam edecek."