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        Afşin'de yeni polis araçları törenle hizmete alındı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni polis araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:13 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:16
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        Afşin'de yeni polis araçları törenle hizmete alındı
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yeni polis araçları, düzenlenen törenle hizmete alındı.

        Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Afşin Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, dernekler ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan 7 aracı inceledi.

        Törende İlçe Müftüsü Fatih Gökçek tarafından yapılan duanın ardından kurban kesimi gerçekleşti. Daha sonra araçların anahtarları polis memurlarına teslim etti.

        Yeni alınan araçlarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Afşin İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal, Türk Polis Teşkilatı'nın her geçen gün kendisini yenilediğini belirtti.

        Araçların, Afşin'in huzur ve emniyetine katkı sağlayacağını vurgulayan Topal, "Devletimiz tarafından Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen araçlardan 7'si, İl Emniyet Müdürümüz sayın Nurettin Gökduman tarafından Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Bu araçlar Afşin halkının hizmetinde kullanılacak. Tüm personellerimizle birlikte Afşin'in daha güvenli daha huzurlu bir şehir olması için görev yapıyoruz. Müdürlüğümüz bünyesine katılan bu araçlar da bu amaç doğrultusunda önemli bir katkı sunacaktır. Afşin'imize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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