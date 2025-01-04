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        Kahramanmaraş'ta şehir içi trafiği rahatlatacak projede çalışmalar sürüyor

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen Sarayaltı - Kale Bağlantı Yolu Projesi'ndeki çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:33 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:34
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        Kahramanmaraş'ta şehir içi trafiği rahatlatacak projede çalışmalar sürüyor
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen Sarayaltı - Kale Bağlantı Yolu Projesi'ndeki çalışmalar devam ediyor.

        Proje kapsamında yol genişletme, kazı ve istinat duvarı inşası faaliyetleri sürdürülürken, çalışmaların önemli bir kısmı tamamlandı.

        Yaklaşık 250 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, Sarayaltı mevkiinden başlayarak tarihi Maraş Kalesi'ne kadar uzanacak. Alternatif güzergahın, Trabzon ve Şeyh Adil caddelerindeki trafik yoğunluğunu hafifleterek şehir içi ulaşımı önemli ölçüde rahatlatması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında mevcut yol genişliği 6 metreden 16 metreye çıkarılacak. Yol genişletme çalışmalarıyla birlikte araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale gelmesi planlanıyor.

        Proje kapsamında kavşak ve refüj düzenlemeleri de yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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