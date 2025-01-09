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        Kahramanmaraş'ta 2 firari hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:11 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:11
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        Kahramanmaraş'ta 2 firari hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

        Ekipler, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 27 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü E.Ö. ile "kasten öldürme" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi saklandıkları adreste yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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