Kahramanmaraş'ta 2 firari hükümlü yakalandı

Ekipler, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 27 yıl 15 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü E.Ö. ile "kasten öldürme" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi saklandıkları adreste yakaladı.

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