Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Çam ile tutuksuz sanıklar Y.K, M.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanıklar H.Y, H.İ.U, M.K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar yaptıkları savunmada, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini istedi.

Said Bey Sitesi'nin inşaatında kullanılan kerestelerin nakliyesini yapan H.İ.K, duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık, tutuklu sanık Hasan Çam'ı tanıdığını ancak salondaki diğer sanıkları tanımadığını ifade etti.

H.İ.K, "İnşaata işçilerin başında kimin bulunduğunu bilmiyorum. Ben sadece kereste taşıyordum. İnşaatın Hasan Çam tarafından yaptırıldığını biliyorum. İnşaat sahasında fazla bulunmadığım için diğer sanıkları hatırlamıyorum. Ancak Hasan Çam inşaat alanına sürekli gelirdi." dedi.

Sanık Hasan Çam, depremde kendi ailesinden de kayıplar yaşadığını belirterek, bina yapımında ihmal olduğu iddialarını reddetti.

Binanın yapımında herhangi bir kusuru olmadığını savunan Çam, "Müştekilere hak veriyorum, canlarını, mallarını kaybettiler. Ben de depremde yakınlarımı kaybettim. Bu binayı çürük yapmam mümkün değil. Binanın altına servet döktüm, işletmek için market açtım. Şu an işim tehlikede, varlıklarıma haciz geldi. Bunları kim koruyacak, suçum varsa çekmeye razıyım." ifadelerini kullandı.

Müştekilerden Ökkeş Çayırcı, sitenin zemin kaynaklı yıkılmadığını dile getirerek, "Sanık avukatı suçu zemine atıyor. Ama yanındaki bina yıkılmadı. Aralarında sadece 3 metre olan bir bina yıkılıyorsa, bu tamamen yapım hatasından kaynaklanmıştır." dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Hilal Kazıcı ise "Biz burada başka aileler, aynı acıyı yaşamasın diye bulunuyoruz. Bu bina yüzünden 44 kişiyi kaybettik. Binayı yapan ve satan kişi, '10 şiddetindeki depreme dayanır' dedi. Ancak binada canlarımız gitti. Artık bir marketçi bina yapmamalı. Sanıkların olası kastla yargılanmasını istiyoruz." diye konuştu.