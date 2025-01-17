Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 17.01.2025 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin yargılama sürdü
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Çam ile tutuksuz sanıklar Y.K, M.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanıklar H.Y, H.İ.U, M.K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Tutuksuz sanıklar yaptıkları savunmada, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyelerini istedi.

        Said Bey Sitesi'nin inşaatında kullanılan kerestelerin nakliyesini yapan H.İ.K, duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık, tutuklu sanık Hasan Çam'ı tanıdığını ancak salondaki diğer sanıkları tanımadığını ifade etti.

        H.İ.K, "İnşaata işçilerin başında kimin bulunduğunu bilmiyorum. Ben sadece kereste taşıyordum. İnşaatın Hasan Çam tarafından yaptırıldığını biliyorum. İnşaat sahasında fazla bulunmadığım için diğer sanıkları hatırlamıyorum. Ancak Hasan Çam inşaat alanına sürekli gelirdi." dedi.

        Sanık Hasan Çam, depremde kendi ailesinden de kayıplar yaşadığını belirterek, bina yapımında ihmal olduğu iddialarını reddetti.

        Binanın yapımında herhangi bir kusuru olmadığını savunan Çam, "Müştekilere hak veriyorum, canlarını, mallarını kaybettiler. Ben de depremde yakınlarımı kaybettim. Bu binayı çürük yapmam mümkün değil. Binanın altına servet döktüm, işletmek için market açtım. Şu an işim tehlikede, varlıklarıma haciz geldi. Bunları kim koruyacak, suçum varsa çekmeye razıyım." ifadelerini kullandı.

        Müştekilerden Ökkeş Çayırcı, sitenin zemin kaynaklı yıkılmadığını dile getirerek, "Sanık avukatı suçu zemine atıyor. Ama yanındaki bina yıkılmadı. Aralarında sadece 3 metre olan bir bina yıkılıyorsa, bu tamamen yapım hatasından kaynaklanmıştır." dedi.

        Depremde yakınlarını kaybeden Hilal Kazıcı ise "Biz burada başka aileler, aynı acıyı yaşamasın diye bulunuyoruz. Bu bina yüzünden 44 kişiyi kaybettik. Binayı yapan ve satan kişi, '10 şiddetindeki depreme dayanır' dedi. Ancak binada canlarımız gitti. Artık bir marketçi bina yapmamalı. Sanıkların olası kastla yargılanmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin davada sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Ailesinden 5 kişiyi katletmişti! Cinayetin nedenini açıkladı!
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        DEM Parti heyetinden açıklama
        DEM Parti heyetinden açıklama
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Ankara zirvede, İstanbul eridi
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Trump'ın 'Hollywood Elçileri'
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Solskjaer'i KAP'a bildirdi!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Aldattığı iddiasıyla tartıştığı eşini bıçakla testisinden yaraladı
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Bir meyveyi popüler hale getirmek kaça patlar?
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Alevlerin üstünden geçtiler!
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Türkiye'ye yaptırım öngören bölümler çıkarıldı
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Depremde 29 kişinin öldüğü Özlem Bayraktar Apartmanı'na ilişkin davaya deva...
        Depremde 29 kişinin öldüğü Özlem Bayraktar Apartmanı'na ilişkin davaya deva...
        Gazze'de ateşkesin sağlanması Kahramanmaraş'ta kutlandı
        Gazze'de ateşkesin sağlanması Kahramanmaraş'ta kutlandı
        Kahramanmaraş'ta "Kadın İş Geliştirme Merkezi" açıldı
        Kahramanmaraş'ta "Kadın İş Geliştirme Merkezi" açıldı
        KSÜ Rektörü Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oyl...
        KSÜ Rektörü Yasım ve Türkoğlu Kaymakamı Mercan, AA'nın "Yılın Kareleri" oyl...
        Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler için oluşturulan kütüphane açıldı
        Kahramanmaraş'ta depremzede öğrenciler için oluşturulan kütüphane açıldı
        Türk bilim insanları atık pet şişelerinden yapay sindirim mekanizması geliş...
        Türk bilim insanları atık pet şişelerinden yapay sindirim mekanizması geliş...