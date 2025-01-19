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        Kahramanmaraş'ta kadına şiddet güvenlik kamerasında

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 23:14 Güncelleme: 19.01.2025 - 23:14
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        Kahramanmaraş'ta kadına şiddet güvenlik kamerasında
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        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Edinilen bilgilere göre, 16 Ocak'ta Kartalkaya Bulvarı'nda yürüyen N.N.A. isimli kadın, karşıdan gelen Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğradı.

        Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıda, Y.E.Y'nin karşısından gelen N.N.A'nın yüzüne yumruk attığı ve yürümeye devam ettiği görüldü. Bölgedeki iki kadının da yumruk darbesiyle yere düşen N.N.A'nın yardımına koştuğu yer aldı.

        İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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