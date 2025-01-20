Kahramanmaraş'ta 642 cep telefonunun çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Öte yandan, 25 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçu" kapsamında adli işlem yapıldı.

Ekipler, şüphelilerin E.G, M.O.K.C, Y.K, O.G, O.B, A.K. ve A.Y. olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şazi Bey Mahallesi'nde bulunan bir kuruma ait depodan 642 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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