Kahramanmaraş'ta 642 cep telefonunun çalınmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ta 642 cep telefonunun çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta 642 cep telefonunun çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şazi Bey Mahallesi'nde bulunan bir kuruma ait depodan 642 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekipler, şüphelilerin E.G, M.O.K.C, Y.K, O.G, O.B, A.K. ve A.Y. olduğunu belirledi.
Zanlılar, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı, aramalarda 55 cep telefonu ele geçirildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, 25 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçu" kapsamında adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.