Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personelinin yargılanmasına başlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin ölümüne ilişkin 7 belediye personelinin yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.G, F.Y, M.A.C, M.D, M.Ş, S.A, V.Ç. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık F.Y, imar işleri müdürü olarak imza yetkisinin olduğunu belirterek, o dönemde belediyenin inşaatları denetleyecek araçların eksikliğinden bahsetti.

1985 yılında Kahramanmaraş Belediyesi'nde harita mühendisi olarak göreve başladığını anlatan F.Y, şunları söyledi:

"1994 ile 2002 yılları arasında da imar müdürlüğü görevine atandım. O dönem belediye başkanının bana vermiş olduğu yetkiyle buradaki idari işlemleri tamamlamış bulunuyorum. Durum bundan ibarettir. Ben bu konuda sadece idareci olarak imzamdan dolayı buradayım. Mahkemenizden beraatimi talep ediyorum."

Dönemin Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili S.A. da binanın altındaki iş yeriyle ilgili ilk işlemde kendisinin görevde olmadığını, 2017 yılının Haziran ayında düzenlenen yapı tadilat tutanağıyla işlemin başlatıldığını iddia etti.

Sanık S.A. şu ifadeleri kullandı:

"3 arkadaşımla birlikte benim odamda toplantı yaptık. Arşiv evrakları incelenmeye başlandığında, zaten bahse konu Ezgi Apartmanı'nın altındaki iş yeriyle ilgili 2017 yılının Haziran ayında, şahsımın görevde olmadığı tarihte, dükkanın genişlemesiyle ilgili bir yapı tadilat tutanağı düzenlendiği ve bunun içeriği ise İmar Kanunu'na göre işlem yapılmasıdır. Yani, idari para cezası ve ardından ruhsatlandırılmadığı taktirde yıkım sürecine devam eden bir işlem. Ayrıca, 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan İmar Kanunu'na ilaveten eklenen geçici 16'ncı madde kapsamında 2021'in Mart ayında yapı kayıt belgesini aldıkları dilekçe ile beyan ediyorlar. Yapı kayıt belgesi, alttaki bağımsız bölüm 1 ve bağımsız bölüm 2'ye ait olan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yani yetkilendirdiği il müdürlüklerince oluşturulmuş bir belgedir. Bu belgenin yapım aşamasında, denetim aşamasında ve oluşum aşamasında, hiçbir şekilde belediyenin ya da şahsımızın bir denetim ve sorumluluğu yoktur."