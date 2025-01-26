Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremlerde eğitim altyapısı zarar gören Türkoğlu'ndaki iki okul daha eğitime hazır

        İZZET MAZI - Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören 19 okuldan 14'ünün yapımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremlerde eğitim altyapısı zarar gören Türkoğlu'ndaki iki okul daha eğitime hazır
        ABONE OL

        İZZET MAZI - Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören 19 okuldan 14'ünün yapımı tamamlandı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden yoğun şekilde etkilenen Türkoğlu'nda, zarar gören eğitim altyapısının onarılması için çalışmalar sürüyor.

        Yapımı tamamlanan Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Türkoğlu Mesleki Eğitim Merkezinde, yarıyıl tatilinin ardından ders zili tekrar çalacak.

        - 19 okuldan 14'ü tamamlandı

        Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, AA muhabirine ilçenin 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması ve eğitim-öğretimin aksamaması adına başlatılan çalışmanın devam ettiğini aktaran Mercan, bu kapsamda kullanılmaz hale gelen 19 okuldan 14'ünün inşasının tamamlandığını ifade etti.

        Mercan, depremin ardından ilçede bir eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Kalan 5 okulun yapımını da temmuz ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 1500 öğrencimizi misafir edeceğimiz bu iki okulumuzda ikinci dönem itibarıyla eğitim başlayacak. Bu yatırımımızın toplam maliyeti yaklaşık 500 milyon liraya yakın."

        - Ara eleman ihtiyacı karşılanacak

        Yapımı tamamlanan her iki okulun da mesleğe yönelik eğitim verdiğine değinen Mercan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) ilçede büyük yatırımlarının olduğunu, başta TUSAŞ olmak üzere ilçedeki ara eleman ihtiyacının büyük ölçüde bu okullardan karşılanacağını vurguladı.

        Mercan, Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 482 öğrencinin eğitim göreceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

        "Bunun yanı sıra mesleki eğitim merkezimizde de yaklaşık 1000 öğrencimiz eğitim alacak. Bugün herkesin çok önemsediği ara eleman... Berberlikten tornacılığa, su tesisatçılığına kadar bu okullar öğrencilerimizin yetişmesine vesile olacak. Sanayisi gelişen Türkoğlu'nun eğitim altyapısını da sanayisine uygun hale getirmeye çalışıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        İş insanı cinayetinde katil, sınıra 50 metre mesafede yakalandı!
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        İşte Solskjaer'in Antalyaspor 11'i...
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        Kuzey Kore "stratejik seyir füzeleri"ni test etti
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        G.Saray maçında ofsayt ve kırmızı kart var mı?
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        Yurdun büyük bölümü yağışsız! İşte bugün beklenen hava durumu
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        İsrail'de kalıcı ateşkes protestosu
        "Galatasaray zorlanıyor"
        "Galatasaray zorlanıyor"
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Yangın faciasını böyle kaydetti
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Jose Mourinho'nun Göztepe planı!
        Gökyüzünde görsel şölen
        Gökyüzünde görsel şölen
        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
        Esenler'de zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        İsrail 200 Filistinliyi serbest bıraktı
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Dondurmada Guinness rekoru kırdılar
        Süper Lig'de imza şov!
        Süper Lig'de imza şov!

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personel...
        Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personel...
        Ezgi Apartmanı'nda kamu görevlileri davası ana dava ile birleştirildi
        Ezgi Apartmanı'nda kamu görevlileri davası ana dava ile birleştirildi
        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin sanıkların yargılanm...
        Depremde 146 kişinin öldüğü Hamidiye Sitesi'ne ilişkin sanıkların yargılanm...
        Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
        Depremde 52 kişinin öldüğü Reyyan Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi
        Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
        Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı