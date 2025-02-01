Kahramanmaraş'ta prefabrik evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yeşilyöre Mahallesi'nde Halil Kalli'ye (42) ait iki katlı prefabrik evden duman çıktığını gören komşular durumu itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi.

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