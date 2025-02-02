6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde eşi ve çocuklarını kaybeden baba, her gün mezarlığa hediyelerle gidiyor

GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde eşi ve iki çocuğunu kaybeden 31 yaşındaki Emre Bozkurt, ailesinin mezarını her gün ziyaret ederek acısını dindirmeye çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremde Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki Şeyh Şamil Apartmanı'nda ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Bozkurt, yaklaşık 7 saat sonra sağ olarak kurtarılırken, eşi Aynur (30) ile çocukları Arya Beren (5) ve Egemen'in (3) cansız bedenlerine üç gün sonra ulaşıldı.

Ailesini kaybetmenin acısını ilk günkü gibi yaşayan ve 2 yıldır Kapıçam Şehir Mezarlığı'ndaki eşi ve çocuklarının mezarlarına çeşitli hediyeler götüren baba, işten çıktıktan sonra kalan zamanının büyük bölümünü burada geçiriyor.

Baba Bozkurt, AA muhabirine, depremden bu yana geçen sürede acısının değişmediğini söyledi.

Eşi ve çocuklarının sevdiği şeyleri mezarlığa götürerek onların anısını yaşatmaya çalıştığını anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:

"İki yıl oldu, her gün buradayım, işten çıkıyorum, yine onlar varmış gibi buraya geliyorum. Eşim kahveyi çok sever, çocuklarıma da elim boş gidemediğim için onlara yine sevdikleri yiyecek, içecekleri alırdım. Bu acı başka bir acı. Bu acı değişmiyor, bu acı değişecek bir acı değil. Dün de aynıydı, bugün de aynıyız, yarın da aynı olacağız. Yani rakamlar hiçbir anlam ifade etmiyor aslında. Benim çocuklarım gittikleri yaşta kaldılar 6 Şubat'ta. Ben onların büyüdüklerini göremedim. Gerçekten bunlar kolay şeyler değil. 'Hayat devam ediyor' cümlesi kadar, ağır bir cümle yok yani benim için. Çok ağır geliyor. Ben burada onlara dua ederek, onların kabirlerini tertemiz tutarak, onların yanında olduğumu hissettirmek istiyorum. Ben de öyle mutluyum."

- "O günden bugüne ağzıma koymadığım lokmalar var"

Bozkurt, amacının eşine ve çocuklarına daha fazla dua göndermek olduğunu dile getirdi.