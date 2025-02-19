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        AKOM'dan Kahramanmaraş için kuvvetli fırtına uyarısı

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 20 ve 21 Şubat tarihlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 17:47 Güncelleme: 19.02.2025 - 17:47
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        AKOM'dan Kahramanmaraş için kuvvetli fırtına uyarısı
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 20 ve 21 Şubat tarihlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu.

        AKOM'dan yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre Afşin, Ekinözü, Onikişubat, Göksun, Nurhak, Andırın ve Elbistan ilçelerinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

        Cuma akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunmaları istenildi.

        Açıklamada, fırtına süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, araçların ağaç ve direklerin yakınına park edilmemesi, ayrıca bacaların sağlamlığı konusunda kontrollerin yapılması önerildi.

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