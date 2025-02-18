Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta Merk Göleti buz tuttu

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Merk Göleti, hava sıcaklığının düşmesiyle buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta Merk Göleti buz tuttu
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Merk Göleti, hava sıcaklığının düşmesiyle buzla kaplandı.

        İlçeye bağlı Boylu Mahallesi'ndeki Merk Göleti, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

        Gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bölgede, soğuk havanın etkisiyle Merk Göleti tamamen buzla kaplandı.

        Çevresinde piknik yapılabilen gölet, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

        Beyaz örtüyle kaplanan Boylu Mahallesi'nde köy evleri ve buz tutan Merk Göleti güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları

        Benzer Haberler

        150 kişinin öldüğü sitenin müteahhidinin tahliyesi üzerine 'reddi hakim' ta...
        150 kişinin öldüğü sitenin müteahhidinin tahliyesi üzerine 'reddi hakim' ta...
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin dava sürdü
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin dava sürdü
        Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadına 10 yıl hapis ceza...
        Pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadına 10 yıl hapis ceza...
        Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis cezası
        Pompalı tüfekle hastane basan kadına 10 yıl hapis cezası
        AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu
        AFAD Başkanı Pehlivan, Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu