Kahramanmaraş'ta Merk Göleti buz tuttu
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Merk Göleti, hava sıcaklığının düşmesiyle buzla kaplandı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Merk Göleti, hava sıcaklığının düşmesiyle buzla kaplandı.
İlçeye bağlı Boylu Mahallesi'ndeki Merk Göleti, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bölgede, soğuk havanın etkisiyle Merk Göleti tamamen buzla kaplandı.
Çevresinde piknik yapılabilen gölet, doğal güzelliğiyle ön plana çıkıyor.
Beyaz örtüyle kaplanan Boylu Mahallesi'nde köy evleri ve buz tutan Merk Göleti güzel görüntüler oluşturdu.
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