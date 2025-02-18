Kahramanmaraş'ta, ING Türkiye ve TEV Anaokulu açıldı

ING Türkiye'nin, Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle Kahramanmaraş'ta inşa ettiği anaokulu Kahramanmaraş'ta hizmete açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 Depremlerinin ardından bölgenin yeniden kalkınmasına katkı sunma hedefiyle hayata geçirilen, yaklaşık 100 öğrencinin eğitim göreceği ING Türkiye-TEV Anaokulu'nun açılışı, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okul öncesi eğitimin çocukların gelişiminde kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Depremin etkilerinin hala hissedildiğini belirten Baydur, "Neredeyse her hafta bir okul açılışına şahitlik etmekteyiz. Bugün açılışını yapmış olduğumuz bu okul da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. ING Türkiye ve Türk Eğitim Vakfı'na desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bu güzel eğitim yuvasının, ülkemize, milletimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz de bugüne kadar 9 bin öğretmene ve 290 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını belirtti.

Gökgöz, şunları kaydetti:

"Dokunduğumuz her bir çocuğun gelecekteki başarısı, bize şimdiden heyecan veriyor. ING Türkiye olarak, topluma değer katmak misyonuyla hareket ediyoruz. Toplumsal yatırımlarımızda, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı öncelik olarak alıyoruz. Bu sayede, Türkiye'nin her köşesindeki çocukların eğitimde eşit şartlara sahip olması, kalkınmada önemli bir unsur olacaktır. Çocukların geleceklerine fayda sağlayan yatırımların, uzun vadeli değişim için ve daha iyi, daha müreffeh bir Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Bu vizyonla hareket ederek, birçok projeye ve böyle okullara destek vermeye çalışıyoruz. Bu yaklaşımı yansıtan projelerimizden bir tanesi Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz ve bugüne kadar 9 bin öğretmene, onlar aracılığıyla da 290 binden fazla öğrenciye dokunan Dijital Öğretmenler Projesi. Bununla birlikte yine Türk Eğitim Vakfı ile birlikte yürüttüğümüz ING Türk Eğitim Vakfı Eşit Gelecek Burs Fonu ile üniversitelerde öğrenim gören kadın öğrencilerimize burs sağladık ve bunu devam ettiriyoruz. Ayrıca Kahramanmaraş, Ağrı ve Hatay'da bulunan ve bina yenileme, kütüphane gibi farklı ihtiyaçlarla destek olduğumuz Turuncu Okullarımızda kaliteli eğitime katkı sağlamaya çalışıyoruz."