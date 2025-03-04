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        Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri yapıldı

        Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 16:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:26
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        Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da Yeşilay Haftası etkinlikleri yapıldı
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        Kahramanmaraş, Adıyaman ve Şanlıurfa'da 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

        Yeşilay Kahramanmaraş Şubesince Umutkent Konteyner Kent'te depremzede çocukların katılımıyla "Benim Kulübüm Yeşilay" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte çocuklara teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşamın önemi anlatılırken, çeşitli oyunlar ve boyama faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Kahramanmaraş Yeşilay Şube Sorumlusu Asude Çelebi, yaptığı açıklamada, çalışmaların koruyucu ve önleyici faaliyetler kapsamında olduğunu söyledi.

        Bağımsız bir nesil hedeflediklerini belirten Çelebi, "Biz, bizden sonraki nesilden sorumluyuz ve bunun farkında olarak bu farkındalığı 105 yıldır yürütmekteyiz." dedi.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da ise 450 kız öğrenciye yönelik "Kadınlar Yeşilay ile Daha Güçlü" paneli düzenlendi.

        Karaköprü ilçesi Necmettin Cevheri Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Yeşilay Bölge Koordinatörü Aziz Çiftçi, Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Coşkun, İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz ile Şanlıurfa Adliyesi Komisyon Başkanı Muttalip Yakar ve öğrenciler katıldı.

        Yeşilay Şanlıurfa Şube Koordinatörü Osman Dağtekin, kız öğrencilere yönelik bu etkinliklerin hafta dışında da süreceğini anlatarak, "Özellikle çocukların bağımlılıktan kurtulması için yaptığımız bu çalışmalar 13 ilçemizde devam etmektedir. Bugün de panelimize katılan 450 öğrencimize bağımlılıkla ilgili önleyici çalışmalar hakkında bilgiler verdik." diye konuştu.

        Etkinlik, soruları doğru cevaplayan öğrencilere hediyeler verilmesiyle sona erdi.

        - Adıyaman

        Adıyaman'da Yeşilay Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Balıkesir Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret eden ekipler, çeşitli tanıtıcı el broşürleri dağıttı.

        Çarşıda kurulan standı ziyaret eden Vali Yardımcısı Uğur Kapar, ekiplerin çalışmalarını ve sunumunu dinledi.

        Kapar, etkinliklerin hafta boyunca çeşitli noktalarda süreceğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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