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        Kahramanmaraş'ta çocuklar için Ramazan Panayırı kuruldu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 16:04 Güncelleme: 09.03.2025 - 16:46
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        Kahramanmaraş'ta çocuklar için Ramazan Panayırı kuruldu
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş'ta Ramazan Panayırı kuruldu.

        Namık Kemal Mahallesi'nde kurulan panayırda çocuklar, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşilerin yer aldığı etkinliklerle doyasıya eğleniyor.

        Panayıra gelen anne ve babalar da çocuklarıyla eski oyunları tekrar oynama fırsatı buluyor.

        Etkinlik sorumlusu Gamze Nur Yiğit, panayırın Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Çeşitli boyama etkinlikleri, sanat atölyeleri, meddah gösterileri, Karagöz ve Hacivat gösterileri ile çocuklarımızı eğlendirmeye ve onları eski ramazan günlerine götürmeye çalışıyoruz. Ramazan sonu ve bayram sürecinde panayırımız çocuklarımız için açık olacak. Çocukların burada eğlenmesi bizim en büyük hedefimiz. Onların eğlendiğini gören aileler de mutlu oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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