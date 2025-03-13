Kahramanmaraş'ta bir kişi konteynerde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Efsus Turan Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan Ali Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hareketsiz halde buldukları Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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