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        Kahramanmaraş'ta bir kişi konteynerde ölü bulundu

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:12 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:13
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        Kahramanmaraş'ta bir kişi konteynerde ölü bulundu
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        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı konteynerde ölü bulundu.

        Efsus Turan Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan Ali Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine söz konusu adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, hareketsiz halde buldukları Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Kaya'nın cenazesi Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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