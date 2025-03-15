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        Kahramanmaraş'ta 500 yetime giysi yardımı yapıldı

        Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Şubesince 500 yetime giysi yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:54 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:01
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        Kahramanmaraş'ta 500 yetime giysi yardımı yapıldı
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        Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Şubesince 500 yetime giysi yardımı yapıldı.

        Dernek tarafından dar gelirli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan "İyilik Kapısı" mağazasında düzenlenen etkinlikte, yetim çocuklar kendileri için hazırlanan giysi ve ayakkabıları seçerek aldı.

        Hayrat İnsani Yardım Derneği Kahramanmaraş Temsilcisi Muhammed Ubeyd Köşker, AA muhabirine, etkinliğin ramazan ayının 15. gününe özel olarak düzenlendiğini belirterek, bu günün yetim çocukların dünya genelinde farkındalığını artırmak açısından önemli olduğunu söyledi.

        Hayrat Yardım olarak şu anda 21 ülkede faaliyet gösterdiklerini ve 16 bin yetime düzenli destek sağladıklarını ifade eden Köşker, "Bu desteklerle yetim çocukların temel ihtiyaçları karşılanırken, onlara güvenli ve umut dolu bir gelecek sunuluyor. Bu bağlamda, bugün İyilik Kapısı mağazamızda 500 Türk ve Suriyeli yetim kardeşimizi giyindirerek, sevinçlerini paylaşıyor, dualarını alıyoruz." dedi.

        Ramazan faaliyetleri kapsamında 34 ülkede gıda kumanyası ve iftar programları düzenlediklerini aktaran Köşker, Kahramanmaraş'ta da her gün 1000 kişilik iftar verdiklerini söyledi.

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