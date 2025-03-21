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        Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 99 kişinin ölümü, 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:49
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        Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yargılama sürdü
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'ta 99 kişinin ölümü, 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar M.K. ve Ç.K. ile taraf avukatları ve müştekiler, duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

        Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, suçlamalarla bir ilgisinin olmadığını savunarak, "Ben 17 davadan yargılanıyorum. Beni her bloktan sorumlu tutmak doğru değildir, bu blokla bir ilgim yoktur, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Tutuksuz sanıklar M.K. ve Ç.K. ise önceki beyanlarını tekrar etti.

        Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

        Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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