Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yapının inşa sürecindeki eksiklikler ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle bazı sorumluların "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
        ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yapının inşa sürecindeki eksiklikler ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle bazı sorumluların "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

        Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

        Bilirkişi heyetinin incelemesine göre, zemin etüt raporunun yetersiz olduğu ayrıca statik projelerin belediye proje kontrol birimi tarafından onaylandığı, uygulamanın yapı müteahhidi tarafından gerçekleştirildiği ve fenni mesul tarafından denetlendiği ifade edildi.

        Raporda, yapının inşasında kullanılan beton malzemenin C20 sınıfı için öngörülen standartlara uygun olmadığı, bazı çelik donatıların ise belirlenen kalite kriterlerini karşılamadığı vurgulandı.

        Raporda, şunlar kaydedildi:

        "Dava konusu yapının, özellik arz eden yapılar sınıfında olmadığı, statik proje müellifinin, dava konusu yapının 30 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı eki betonarme proje paftalarını, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapımı açısından kritik olan bazı hususları dikkate almaksızın hazırladığı; bu statik/betonarme projenin, belediye proje kontrol birimi sorumluları tarafından onaylandığı, onaylanan statik projelerin yapı müteahhidi tarafından uygulandığı, gerçekleştirilen uygulamanın fenni mesul tarafından denetlendiği, yapı müteahhidinin yapının inşası esnasında kullandığı malzemenin C20 beton sınıfı için standartlarda tanımlanan kriterlere uygun nitelikte olmadığı, BÇ-I (S220) sınıfı çelik donatının, standartlarda tanımlı BÇ-I çelik donatı sınıfına uygun nitelikte olduğu, S420 (BÇ-III) sınıfı çelik donatının, standartlarda tanımlı BÇ-III çelik donatı sınıfına uygun nitelikte olmadığı, 8 Ekim 2002 tarihli yapı ruhsatının çatıda dubleks bağımsız bölüm inşasına yönelik olduğu, statik/betonarme proje hesap raporu ve uygulama paftaları hazırlanmaksızın yapı ruhsatı edinildiği, çatıda dubleks bağımsız bölüm piyeslerinin inşası ile yapının ağırlığının arttığı, arttırılmış olan ağırlık nedeniyle yapının taşıyıcı sistemi etkilendiği kanaatine varılmıştır."

        - Yapı müteahhidi ve bazı sanıklar "asli kusurlu" bulundu

        Raporda, 1998 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymadan hazırlanan statik projeyi uyguladığı, uygun olmayan beton ve çelik donatı kullandığı gerekçesiyle yapı müteahhidi "asli kusurlu" bulundu.

        Statik proje müellifi ve statik fenni mesul, bina ağırlığını artıran çatı dubleks bölümlerine ilişkin herhangi bir hesaplama yapmadan onay vermeleri ve standart dışı malzeme kullanımı nedeniyle, belediye proje kontrol birimi sorumluları da projenin yönetmeliklere uygunluğunu yeterince denetlemedikleri halde yapı ruhsatını düzenledikleri gerekçesiyle "asli kusurlu" olarak değerlendirildi.

        Öte yandan, mimari proje müellifi ve mimari fenni mesul, yapının taşıyıcı sistemini doğrudan etkileyen değişiklikler yapmadıkları için "kusursuz" olarak değerlendirildi.

        Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 8 sanığın yargılanması Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        İmamoğlu hangi iddialarla tutuklandı?
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        Bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak
        CHP'de ön seçim günü
        CHP'de ön seçim günü
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Eylemlerde 323 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Oyuncu yapan fotoğraf
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Macaristan'da tur zamanı! İşte Montella'nın 11'i
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Uzayın karanlık okyanusları...
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        Osimhen kafaları karıştırdı!
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Ünlü olmak istemedim"
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        "Muhtara oy verin” kılığına girerek katili yakaladı
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Ülke genelinde hava ısınmaya başlıyor
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Bebeklik anılarımızı neden hatırlayamıyoruz?
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        "Burada aldığımız yol Suriye'yi de etkiler"
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu
        Witkoff'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi yorumu

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 yaralı
        Kahramanmaraş'taki barajların doluluk oranı yüzde 42,2 oldu
        Kahramanmaraş'taki barajların doluluk oranı yüzde 42,2 oldu
        ATTDER Kahramanmaraş Başkanı Karcı'dan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerle...
        ATTDER Kahramanmaraş Başkanı Karcı'dan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerle...
        Trafikte tartıştığı kişiye silah çekti; o anlar kamerada
        Trafikte tartıştığı kişiye silah çekti; o anlar kamerada
        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yar...
        Depremde 115 kişinin öldüğü Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklara ilişkin yar...
        Kahramanmaraş'ta 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'nin sanığı: Deprem...
        Kahramanmaraş'ta 115 kişiye mezar olan Penta Park Sitesi'nin sanığı: Deprem...