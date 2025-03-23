Depremde 99 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı

GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 99 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı Ebrar Sitesi F Blok'a ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporunda, yapının inşa sürecindeki eksiklikler ve yönetmeliklere aykırılıklar nedeniyle bazı sorumluların "asli kusurlu" olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1'i tutuklu 8 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 7 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

Bilirkişi heyetinin incelemesine göre, zemin etüt raporunun yetersiz olduğu ayrıca statik projelerin belediye proje kontrol birimi tarafından onaylandığı, uygulamanın yapı müteahhidi tarafından gerçekleştirildiği ve fenni mesul tarafından denetlendiği ifade edildi.

Raporda, yapının inşasında kullanılan beton malzemenin C20 sınıfı için öngörülen standartlara uygun olmadığı, bazı çelik donatıların ise belirlenen kalite kriterlerini karşılamadığı vurgulandı.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Dava konusu yapının, özellik arz eden yapılar sınıfında olmadığı, statik proje müellifinin, dava konusu yapının 30 Haziran 2000 tarihli yapı ruhsatı eki betonarme proje paftalarını, depreme dayanıklı yapı tasarımı ve yapımı açısından kritik olan bazı hususları dikkate almaksızın hazırladığı; bu statik/betonarme projenin, belediye proje kontrol birimi sorumluları tarafından onaylandığı, onaylanan statik projelerin yapı müteahhidi tarafından uygulandığı, gerçekleştirilen uygulamanın fenni mesul tarafından denetlendiği, yapı müteahhidinin yapının inşası esnasında kullandığı malzemenin C20 beton sınıfı için standartlarda tanımlanan kriterlere uygun nitelikte olmadığı, BÇ-I (S220) sınıfı çelik donatının, standartlarda tanımlı BÇ-I çelik donatı sınıfına uygun nitelikte olduğu, S420 (BÇ-III) sınıfı çelik donatının, standartlarda tanımlı BÇ-III çelik donatı sınıfına uygun nitelikte olmadığı, 8 Ekim 2002 tarihli yapı ruhsatının çatıda dubleks bağımsız bölüm inşasına yönelik olduğu, statik/betonarme proje hesap raporu ve uygulama paftaları hazırlanmaksızın yapı ruhsatı edinildiği, çatıda dubleks bağımsız bölüm piyeslerinin inşası ile yapının ağırlığının arttığı, arttırılmış olan ağırlık nedeniyle yapının taşıyıcı sistemi etkilendiği kanaatine varılmıştır."