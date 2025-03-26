Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta 4 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu

        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4 bin kızılçam fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:42 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta 4 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde, Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4 bin kızılçam fidanı dikildi.

        Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, Pınarbaşı Mahallesi Sulutarla mevkisindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, orman yangınları nedeniyle zarar gören alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

        Ülkenin her bir ferdinin, ormanların korunmasına katkı sunması gerektiğini belirten Karartı, 2024 yılında 1312 hektar alanda 1 milyon 900 bin fidanı toprakla buluşturduklarını dile getirdi.

        Karartı, geçen yıl sonbaharda çıkan orman yangınında zarar gören alandaki çalışmalara işaret ederek, "2025 yılı içerisinde 1380 hektar alanda ağaçlandırma çalışması yaparak 2 milyon 200 bin fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Söz konusu sahayı eski yeşil haline döndüreceğiz. Orman Bölge Müdürlüğü olarak gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla durmadan, yorulmadan, bıkmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Mükerrem Ünlüer, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ve öğrenciler, toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Kartalkaya soruşturmasında otel sahibinin eşi ve 2 kızı da tutuklandı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Karabat ile Özer hakkında yetkisizlik kararı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Türk öğrenci gözaltına alındı
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü
        Kahramanmaraş'ta down sendromlu öğrenciler kurabiye yaptı
        Kahramanmaraş'ta down sendromlu öğrenciler kurabiye yaptı
        Kahramanmaraş'ta iftar sofralarının ana yemeği: "Eli böğründe"
        Kahramanmaraş'ta iftar sofralarının ana yemeği: "Eli böğründe"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta iftar programında k...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kahramanmaraş'ta iftar programında k...
        AK Partili Kaya: Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirmek için çalışmaya dev...
        AK Partili Kaya: Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirmek için çalışmaya dev...
        PORTRE - Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 16. yılında anılıyor
        PORTRE - Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 16. yılında anılıyor