Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, araçtaki H.M.B, B.Ö. ve D.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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