Kahramanmaraş'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Fatma Ç. yönetimindeki 46 VE 203 plakalı otomobil, Elbistan-Ekinözü kara yolunun kırsal Akpınar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Mehtap Ç. ve 11 yaşındaki kızı S.Ç. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.