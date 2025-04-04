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        Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma süreci uluslararası sempozyumda ele alınacak

        –Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinin bilimsel ve teknik açıdan ele alınacağı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 04.04.2025 - 14:41
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        Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma süreci uluslararası sempozyumda ele alınacak
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        –Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinin bilimsel ve teknik açıdan ele alınacağı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacak.

        Kahramanmaraş Mimarlar Odası Şubesi öncülüğünde, Kayseri Mimarlar Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek "Yeniden Gelişen Kahramanmaraş" temalı sempozyum, 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, sempozyumun amacının depremin ardından büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın yeniden inşa sürecini uluslararası ölçekte tartışmaya açmak olduğunu belirtti.

        Katılımcı ülkeler arasında İspanya, İngiltere, Fas, Portekiz, Fransa, Çin, Hollanda, Japonya ve ABD'nin bulunduğunu ifade eden Kaçamaz, 60'a yakın yerli ve yabancı uzmanın sempozyumda konuşma yapacağını söyledi.

        Sempozyumun ilk gününde saha gezisi gerçekleştirileceğini dile getiren Kaçamaz, iki gün sürecek bilimsel oturumlarda, dirençli kentlerin kurulması, yeni bina teknikleri, enerji verimliliği, kent merkezlerinin planlanması ve sanayi alanlarının gelişimi gibi başlıkların ele alınacağını aktardı.

        Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler ve öğrencilerin de etkinlikte yer alacağını belirten Kaçamaz, "Kahramanmaraş'ın geleceğini birlikte konuşacak, bilimsel temelli çözümlerle yeniden yapılanmayı tartışacağız." dedi.

        ODTÜ iş birliğiyle hazırlanan ve 2050 yılına yönelik Kahramanmaraş projeksiyonlarını içeren sekiz farklı çalışmanın da sempozyum kapsamında sergileneceği bildirildi.

        Sempozyum, 14-16 Nisan tarihleri arasında Kahramanmaraş EXPO alanında gerçekleştirilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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