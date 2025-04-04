Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma süreci uluslararası sempozyumda ele alınacak

–Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecinin bilimsel ve teknik açıdan ele alınacağı uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Kahramanmaraş Mimarlar Odası Şubesi öncülüğünde, Kayseri Mimarlar Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek "Yeniden Gelişen Kahramanmaraş" temalı sempozyum, 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, sempozyumun amacının depremin ardından büyük yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ın yeniden inşa sürecini uluslararası ölçekte tartışmaya açmak olduğunu belirtti.

Katılımcı ülkeler arasında İspanya, İngiltere, Fas, Portekiz, Fransa, Çin, Hollanda, Japonya ve ABD'nin bulunduğunu ifade eden Kaçamaz, 60'a yakın yerli ve yabancı uzmanın sempozyumda konuşma yapacağını söyledi.

Sempozyumun ilk gününde saha gezisi gerçekleştirileceğini dile getiren Kaçamaz, iki gün sürecek bilimsel oturumlarda, dirençli kentlerin kurulması, yeni bina teknikleri, enerji verimliliği, kent merkezlerinin planlanması ve sanayi alanlarının gelişimi gibi başlıkların ele alınacağını aktardı.