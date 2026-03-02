Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi" açıldı

        Kahramanmaraş'ta, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla "Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 13:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi" açıldı

        Kahramanmaraş'ta, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi tarafından Mevlid-i Nebi'nin 1500. yılı dolayısıyla "Tezhip, Hat ve Ebru Sergisi" açıldı.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan tezhip, hat ve ebru çalışmalarından oluşan 26 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin ramazan ayının manevi atmosferine katkı sunduğunu belirtti.

        Sergide yalnızca hat sanatının değil, tezhip ve ebru sanatlarının da bir arada görülebildiğini ifade eden Baydur, "Ramazan ayı vesilesiyle Peygamber Efendimizin (s.a.s)'e dair konularının işlendiği, onunla ilgili ayetler başta olmak üzere birçok hususun hat sanatıyla buluştuğu güzel bir sergi oldu. Ben, emek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül ise Halk Eğitimi Merkezi olarak Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı etkinlikleri kapsamında tezhip, hat ve ebru alanında atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.


        Toplam 26 eserin sergilendiğini aktaran Bülbül, çalışmalarda Peygamber Efendimizin tevazu, sabır ve adalet anlayışının vurgulandığını dile getirdi. Serginin ramazan ayı boyunca farklı kurumlarda da devam edeceğini belirtti.

        Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Asırlık Maraş abaları Tarihi Taş Han Çarşısı'nda yaşatılıyor "Elimizde kala...
        Asırlık Maraş abaları Tarihi Taş Han Çarşısı'nda yaşatılıyor "Elimizde kala...
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Husumetli olduğu kişileri silahla yaraladı: 3 yaralı
        Husumetli olduğu kişileri silahla yaraladı: 3 yaralı
        Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Gençler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili cinayet sanığı ya...
        Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili cinayet sanığı ya...
        Çifte cinayetin sanığı 631 gün sonra yakalandı
        Çifte cinayetin sanığı 631 gün sonra yakalandı