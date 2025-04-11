Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu

Ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde görev yapan trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama, kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kuzeydeki ilçeler Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan'da yerini kar yağışına bıraktı.

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