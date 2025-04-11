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        Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu

        Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile 5 ilçede kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 23:12
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        Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde ve 5 ilçede kar yağışı etkili oldu
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        Kahramanmaraş'ın yüksek kesimleri ile 5 ilçede kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kuzeydeki ilçeler Göksun, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan'da yerini kar yağışına bıraktı.

        Yerleşim yerlerindeki araçların üzeri ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle karayolları, polis ve belediye ekipleri sahada önlem aldı.

        Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için tuzlama, kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

        Ulaşımın yoğun olduğu bölgelerde görev yapan trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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        Galeri

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